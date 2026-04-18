«Белтелеком» ввел новшества для клиентов 3 18.04.2026, 19:53

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Есть изменения и по Zala.

У «Белтелеком» появились изменения для клиентов. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Белтелеком» объявил, что с 20 апреля этого года возобновит бонусную программу для владельцев электрокаров. «Теперь, заряжая электромобиль на ЭЗС Evika!, физические лица смогут не только получать бонусные баллы, но и снова оплачивать ими зарядную сессию», — отметили в организацти.

Условия начисления баллов остались прежними и зависят от типа зарядки:

переменным током (медленная) — один балл за 25 кВт∙ч;

постоянным током (быстрая) — 0,5 балла за 25 кВт∙ч.

При зарядке более чем на 25 кВт∙ч бонусные баллы начисляются пропорционально.

С 15 апреля в Zala появился новый тестовый автоспортивный телеканал AVTO24, он начал свое вещание на 117-й кнопке. С этой даты также изменилась нумерация каналов «Мир сериала» и «Киноман», их можно найти на 119-й и 120-й кнопках соответственно.

В Мозыре открылся второй магазин сети BeltelecomShop. Он расположен на первом этаже популярного торгово-развлекательного центра GLOBAL MARKET (бульвар Дружбы, 11А). Это уже пятый торговый объект в Гомельской области, уточняет «Белтелеком».

Для компаний и индивидуальных предпринимателей «Белтелеком» запустил возможность оформить подписку на лицензионное программное обеспечение Kaspersky Small Office Security. «Это решение разработано специально для небольших компаний, которым необходима надежная защита без сложного администрирования. При первом подключении предоставляется 30-дневный бесплатный тестовый период», — уточнили в компании.

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