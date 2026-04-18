Военные США готовятся к операциям по высадке на иранские корабли 5 18.04.2026, 22:55

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Из-за отказа Ирана открыть Ормузский пролив.

США рассматривают возможность расширения военно-морской операции против Иран за пределы Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о планах высадки американских военных на нефтяные танкеры, связанные с Тегераном, в международных водах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, подготовка к таким действиям ведется на фоне отказа Ирана открыть Ормузский пролив для свободного судоходства.

Отмечается, что напряженность усилилась после того, как иранские военные атаковали несколько торговых судов и заявили о «строгом контроле» над проливом. Эти заявления вызвали обеспокоенность среди международных судоходных компаний.

При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи утверждал, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческих судов, что усиливает неопределенность вокруг ситуации.

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