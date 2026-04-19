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Компания Трампа построит в Грузии 70-этажную башню Trump Power Tbilisi

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  • 19.04.2026, 9:02
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Компания Трампа построит в Грузии 70-этажную башню Trump Power Tbilisi

Стало известно, что запланировано в проекте будущего небоскреба.

Семейная компания президента США Дональда Трампа планирует построить новый небоскреб под брендом Trump. На этот раз здание будут возводить в столице Грузии городе Тбилиси.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Trump Organization и ее партнеры намерены построить Trump Power Tbilisi. По словам источника, это будет многофункциональный проект примерно из 70-ти этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии.

Башня будет включать роскошные жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру.

Данный проект разрабатывает архитектурное бюро Gensler при поддержке консорциума, в который входят грузинская компания по недвижимости Archi Group и Biograpi Living, являющаяся частью грузинского конгломерата.

По словам представителя партнеров Trump Organization по проекту, в этом деле участвует также нью-йорская девелоперская компания Sapir Organization (компания-бывший партнер Трампа).

WSJ пишет, что с начала второго срока Трампа Trump Organization все активнее делает ставку на международные лицензионные и брендовые сделки как ключевую часть своего бизнеса. Но как утверждают критики, такие зарубежные проекты создают по потенциальные конфликты интересов.

Сын лидера США и по совместительству исполнительный директор компании Эрик Трамп ранее оспаривал утверждения о том, что зарубежная деятельность Trump Organization представляет собой конфликт интересов, заявляя, что бизнес-операции отделены от политики администрации Белого дома.

Возвращаясь к Тбилиси, в пресс-релизе проекта приведены были переведены также слова Эрика Трампа, где он говорит, что этот проект распространит на Грузию «глобально признанный стандарт качества» компания.

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