Большой и мощный кроссовер от Honda превратили во внедорожный автодом

Большой и мощный кроссовер от Honda превратили во внедорожный автодом1
- 19.04.2026, 13:23
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На крышу авто установили бокс с раскладной двуспальной палаткой.
Acura MDX получила оригинальную версию Overland. Семейный кроссовер от премиального подразделения Honda превратили в дом на колесах.
Новая Acura MDX Overland дебютировала во время Гран-при Лонг-Бич в IndyCar. Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Оригинальный тюнинг Acura MDX выполнили совместно с американским ателье SEMA Garage. На крышу кроссовера установили бокс с раскладной двуспальной палаткой, которая имеет карбоновый каркас.
Попасть в палатку можно с помощью специальной ступеньки, которая раскладывается сзади. К ней, кстати, крепится запасное колесо.
Кроме того, улучшили внедорожные возможности Acura MDX. Кроссоверу существенно увеличили клиренс и установили большие 18-дюймовые шины Falken WildPeak для бездорожья на золотистых дисках. На крыше появилась дополнительная оптика, а сзади — канистра для воды.
За основу для доработки выбрали топовый кроссовер Acura MDX Type S, который оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 360 сил, а также 10-ступенчатой автоматической КПП и фирменным полным приводом SH-AWD с векторизацией тяги.