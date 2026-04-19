Педро Паскаль против «Педро Пискаля» 9 19.04.2026, 16:23

3,394

Педро Паскаль

Актер судится с чилийским брендом алкоголя.

Актер Педро Паскаль оказался вовлечен в юридический спор с чилийским производителем писко, который назвал свой бренд с игривой отсылкой к его имени — «Педро Паскаль», пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Предприниматель Дэвид Эррера зарегистрировал торговую марку в 2023 году и начал продавать напиток в магазинах и ресторанах. По его словам, название появилось почти случайно: «Мы перебрали несколько вариантов, и этот хорошо прижился».

Однако вскоре, как утверждает бизнесмен, он получил письма от юристов актера. «Я обычный человек, а тут мне пишет команда суперзвезды — я слегка струхнул», — рассказал он.

Паскаль, родившийся в Чили и популярный в стране, не присутствовал на судебных слушаниях, но подал иск, заявив о слишком сильном сходстве названия с его именем и брендом.

Это не первый подобный случай в Чили. Ранее местный бренд меда «Мел Гибсон» (отсылка к актеру Мелу Гибсону) выиграл дело и сохранил название. Также пекарня Superpan, использовавшая образ Супермена, успешно отстояла право на бренд в споре с DC Comics.

Чилийские предприниматели нередко используют игру слов и поп-культурные отсылки. Сам Эррера подчеркивает: «Мы не используем образ Паскаля, только название. Мы просто продаем хороший продукт».

Тем не менее юристы актера уже добились передачи доменов и регистрации его имени как товарного знака, что усиливает его позицию в споре. Окончательное решение ожидается в течение года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com