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Педро Паскаль против «Педро Пискаля»

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  • 19.04.2026, 16:23
  • 3,394
Педро Паскаль против «Педро Пискаля»
Педро Паскаль

Актер судится с чилийским брендом алкоголя.

Актер Педро Паскаль оказался вовлечен в юридический спор с чилийским производителем писко, который назвал свой бренд с игривой отсылкой к его имени — «Педро Паскаль», пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Предприниматель Дэвид Эррера зарегистрировал торговую марку в 2023 году и начал продавать напиток в магазинах и ресторанах. По его словам, название появилось почти случайно: «Мы перебрали несколько вариантов, и этот хорошо прижился».

Однако вскоре, как утверждает бизнесмен, он получил письма от юристов актера. «Я обычный человек, а тут мне пишет команда суперзвезды — я слегка струхнул», — рассказал он.

Паскаль, родившийся в Чили и популярный в стране, не присутствовал на судебных слушаниях, но подал иск, заявив о слишком сильном сходстве названия с его именем и брендом.

Это не первый подобный случай в Чили. Ранее местный бренд меда «Мел Гибсон» (отсылка к актеру Мелу Гибсону) выиграл дело и сохранил название. Также пекарня Superpan, использовавшая образ Супермена, успешно отстояла право на бренд в споре с DC Comics.

Чилийские предприниматели нередко используют игру слов и поп-культурные отсылки. Сам Эррера подчеркивает: «Мы не используем образ Паскаля, только название. Мы просто продаем хороший продукт».

Тем не менее юристы актера уже добились передачи доменов и регистрации его имени как товарного знака, что усиливает его позицию в споре. Окончательное решение ожидается в течение года.

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