Педро Паскаль против «Педро Пискаля»9
- 19.04.2026, 16:23
- 3,394
Актер судится с чилийским брендом алкоголя.
Актер Педро Паскаль оказался вовлечен в юридический спор с чилийским производителем писко, который назвал свой бренд с игривой отсылкой к его имени — «Педро Паскаль», пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Предприниматель Дэвид Эррера зарегистрировал торговую марку в 2023 году и начал продавать напиток в магазинах и ресторанах. По его словам, название появилось почти случайно: «Мы перебрали несколько вариантов, и этот хорошо прижился».
Однако вскоре, как утверждает бизнесмен, он получил письма от юристов актера. «Я обычный человек, а тут мне пишет команда суперзвезды — я слегка струхнул», — рассказал он.
Паскаль, родившийся в Чили и популярный в стране, не присутствовал на судебных слушаниях, но подал иск, заявив о слишком сильном сходстве названия с его именем и брендом.
Это не первый подобный случай в Чили. Ранее местный бренд меда «Мел Гибсон» (отсылка к актеру Мелу Гибсону) выиграл дело и сохранил название. Также пекарня Superpan, использовавшая образ Супермена, успешно отстояла право на бренд в споре с DC Comics.
Чилийские предприниматели нередко используют игру слов и поп-культурные отсылки. Сам Эррера подчеркивает: «Мы не используем образ Паскаля, только название. Мы просто продаем хороший продукт».
Тем не менее юристы актера уже добились передачи доменов и регистрации его имени как товарного знака, что усиливает его позицию в споре. Окончательное решение ожидается в течение года.