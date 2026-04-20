Следы древней цивилизации обнаружены в горах Грузии 1 20.04.2026, 11:27

Археологи нашли уникальные артефакты на плато Джавахети.

На юге Грузии археологи обнаружили находки, указывающие на существование утраченной цивилизации в высокогорных районах региона. Исследования, проведенные на плато Джавахети, показали, что эта территория была местом непрерывной человеческой деятельности на протяжении тысячелетий.

Эти открытия стали результатом проекта «Самцхе-Джавахети» — совместной инициативы грузинских и итальянских исследователей, которая стартовала в 2017 году. Ученые задокументировали более 168 археологических памятников, охватывающих период от раннего бронзового века до средневековья, пишет «Фокус».

Используя спутниковые снимки, GPS-картографирование и полевые исследования, археологи отследили, как поселения, укрепления и захоронения были распределены по всему плато. Многие из этих мест были сгруппированы вместе, часто располагались на возвышении.

Одной из заметных особенностей всего региона является наличие больших каменных сооружений, построенных из необработанных блоков, которые часто называют «циклопическими». Эти объекты не всегда были постоянными поселениями. Доказательства свидетельствуют, что некоторые из них использовались временно, возможно, в связи с сезонным скотоводством. Однако повторяющиеся слои заселения указывают на то, что люди возвращались в эти места на протяжении длительных периодов.

Раскопки в Баралете Нацаргора, кургане в центральной части плато, дали важное представление об этой закономерности. Археологи обнаружили несколько слоев поселения, а также следы огня, оборонительные стены и остатки быта. Название места, которое переводят как «холм пепла», отражает видимые слои горения, обнаруженные во время раскопок. Материалы, найденные на месте, датируются примерно 3500-500 годами до н. э., что свидетельствует о длительном использовании.

Среди найденных артефактов был бронзовый солнечный диск, украшенный концентрическими узорами и мелкими отверстиями. Подобные предметы на юге Грузии обычно связаны с погребальными контекстами и часто ассоциируются с женскими могилами. Исследователи считают, что диск из Баралети, вероятно, происходит из соседнего погребального места, что указывает на связи между поселениями и погребальными обычаями.

Далее на восток, во время работ в крепости Мегреки ученые обнаружили следы еще более длительного периода заселения, охватывающего от раннего бронзового века до средневековья. На этом месте исследователи нашли ограждающие стены, складские помещения и жилые здания, которые свидетельствуют о многочисленных этапах строительства и повторного использования. Эта закономерность указывает на то, что крепость оставалась важной для различных сообществ на протяжении веков.

Внутри двух жилых сооружений археологи обнаружили глиняные постройки, вероятно печи или приподнятые платформы, а также украшенные таблички. На поверхности этих табличек были выгравированы геометрические узоры со следами красных, белых и темно-синих пигментов. Такая отделка является редкой в этом регионе, но подобные находки в других местах указывают на то, что эти помещения, вероятно, играли особую роль, возможно связанную с социальными или ритуальными мероприятиями.

Эти находки свидетельствуют о том, что плато Джавахети формировалось под влиянием постоянных перемещений, повторного использования и адаптации. Укрепленные объекты не ограничивались оборонительными целями, а, вероятно, со временем выполняли различные функции. Материальные свидетельства также указывают на связи между общинами высокогорья и низменности, что свидетельствует о регулярном взаимодействии, а не изоляции.

