Наталья Радина: Белорусы будут благодарны Зеленскому, если Лукашенко действительно похитят 12 20.04.2026, 16:23

Наталья Радина

Диктатору все сложнее удерживать власть.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, на границе Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

В это же время в нашей стране призывают на службу офицеров запаса.

Действительно ли есть угроза для Украины с территории Беларуси? Что стоит за словами Лукашенко о «большой сделке» с США? Как Киев может помочь сменить власть в Беларуси?

Об этом и не только в интервью украинскому Radio NV рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Белорусская журналистка считает, что у России на данный момент нет ресурсов для нового наступления из нашей страны:

— Главная цель — попытка держать Украину в напряжении, чтобы Киев держал свои войска на границе с Беларусью, а они не были направлены на Донбасс, где находятся основные российские силы.

Главных сигналов тревоги — массовой мобилизации, а не просто сборов, ограничения на выезд мужчин, развертывания ударных группировок, мы пока не наблюдаем.

Если Путин решит сегодня открыть второй фронт против Украины (об этом уже говорит ряд экспертов, в том числе бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба), то России понадобится значительно больше ресурсов, чем белорусская армия. Во-первых, армия Беларуси относительно небольшая, а во-вторых, она небоеспособна, не участвовала ни в каких военных действиях.

Если она все-таки будет направлена в Украину, с ней будут входить российские военнослужащие. Есть ли у России сегодня такие ресурсы? Я сомневаюсь, честно говоря. Глядя, как развиваются военные действия на Донбассе, что происходит в самой России, очевидно, что у нее таких возможностей сегодня нет.

Может ли Лукашенко помешать планам России? Наталья Радина обращает внимание на тотальную зависимость белорусского диктатора от Кремля:

— Лукашенко окончательно попрощался со своей субъектностью в 2020 году, когда с помощью России подавил массовое восстание белорусов в стране после президентских выборов, которые он с треском проиграл. С тех пор Лукашенко находится в заложниках у Путина. Он абсолютно от него зависим — и 2022 год, и вторжение российских войск в Украину с территории Беларуси, это подтвердили. Мы помним, как сам Лукашенко, его чиновники, включая министра обороны, уверяли украинскую сторону, что никакого вторжения в вашу страну с территории Беларуси не будет, однако это произошло и говорит о том, что Лукашенко несамостоятелен.

Поэтому ориентироваться на какие-то его заявления и верить ему не стоит. Он, конечно, хотел бы, чтобы к нему все прислушались. Отсюда эти громкие заявления, что «война неизбежна», что «вот-вот на нас могут напасть как из Украины, так и с территории стран НАТО», а «мы готовы к немедленному ответу», что «у нас есть ядерная ракета» и прочее. Мне кажется, что это не более чем громкие слова и попытка привлечь к себе внимание.

Главный редактор сайта Charter97.org указала на первопричины милитаристской риторики диктатора:

— На самом деле для Лукашенко сегодня чрезвычайно важны две вещи. Во-первых, самому удержаться у власти. Это не так-то просто, учитывая, что белорусский народ абсолютно нелоялен диктатору. Сегодня Лукашенко удерживается у власти исключительно благодаря силе. Для того, чтобы содержать все карательные структуры, которые есть сегодня в Беларуси и терроризируют население, ему нужны ресурсы. Эти деньги Лукашенко дает Россия.

Второй момент, который ему чрезвычайно важен, — это снятие санкций Запада, которые были введены как в 2020 году, после подавления народной революции, так и в 2022 году, после вступления белорусского режима в войну против Украины. И сегодня он пытается через разговоры с президентом Трампом, через заигрывание с США, через угрозы Украине, через угрозы европейским странам, выторговать снятие санкций.

Лукашенко неоднократно заявлял о «большой сделке» с США. Что стоит за этими словами диктатора? Наталья Радина говорит, что об этой «сделке» пока рассказывает только Лукашенко, но не исключает, что американский президент может пойти на определенные договоренности с диктатором:

— Мы понимаем, что президента Трампа вряд ли сильно интересуют судьбы политзаключенных. Это в первую очередь бизнесмен, который ориентируется на прямую выгоду. Трампа, скорее всего, интересуют калийные удобрения в Беларуси. И под «большой сделкой» Лукашенко, возможно, понимает также продажу США одного из калийных предприятий.

Это Нежинский горно-обогатительный комбинат, который как и «Беларуськалий», крупнейшее белорусское предприятие по производству калийных удобрений, находится в Минской области.

Правда, этот комбинат находится в недостроенном виде. Возможно, речь идет непосредственно о продаже этого предприятия США. Возможно, для Трампа это что-то вроде сделки с Украиной с редкоземельными металлами. Видимо, Лукашенко рассчитывает, что он сможет заинтересовать президента США этим недостроенным калийным комбинатом. В обмен, я думаю, он потребует полного снятия санкций не только США, но и Евросоюза.

Потому что снятие санкций Европой — то, чего пытается добиться белорусский диктатор. К счастью, пока безуспешно. Санкции, которые сейчас действуют в отношении Беларуси со стороны Евросоюза, непосредственным образом очень сильно влияют на ситуацию. Издержки огромные, поскольку Евросоюз всегда был крупнейшим торговым партнером Беларуси наряду с Россией. И в некоторые годы, в общем-то, торговля с ЕС шла даже активнее, чем с РФ. Для Беларуси, конечно, потеря европейского рынка, особенно для нефтепродуктов и тех же калийных и азотных удобрений (основные статьи экспорта Беларуси), — это очень существенно. И поэтому, конечно же, Лукашенко очень бы хотелось вернуться к прежней активной торговле с Европой, поскольку та самая зависимость от России, которая возросла в последние годы, все равно не восполняет дефицит средств, возникший в результате западных санкций.

Ведущая задала вопрос об изменении риторики Киева по отношению к режиму Лукашенко и возможной встрече Владимира Зеленского со Светланой Тихановской. Наталья Радина призывает Украину перейти от символических жестов к реальной стратегии в отношении Беларуси:

— Насколько я понимаю, встреча президента Зеленского с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской отложена. Планировался ее визит в Киев, но он был отменен и перенесен на неопределенный срок. Честно говоря, я пока не вижу никаких выгод от этой встречи. Я не понимаю, каким образом это сегодня может приблизить Беларусь к освобождению.

У Светланы Тихановской было очень много подобных встреч с лидерами Европы, а также президентом США Джо Байденом. Однако ситуация в Беларуси остается такой же сложной.

Мне кажется, что Украине сегодня важнее вместе с Европой работать над реальной стратегией относительно Беларуси. И думать, каким образом вырвать этот военный плацдарм, в который, к сожалению, превратилась моя страна, из лап Путина. И тут должна быть реальные стратегии.

За последние годы, в том числе Украиной, были упущены многие возможности для изменения ситуации в Беларуси. Необходима была бóльшая поддержка в 2020 году. Не нужно было закупать в таком объеме нефтепродукты из Беларуси после подавления революции. Тогда же можно было встретиться со Светланой Тихановской, это имело смысл. Нужно было вводить жесткие санкции против режима Лукашенко, а не только в 2022 году, когда уже началась война. А уже в 2022 году необходимо было, конечно, активно поддержать белорусское добровольческое движение. На базе полка Калиновского создавать серьезное военное подразделение. Готовить белорусов к спецоперациям на территории Беларуси, к освобождению их собственной страны. И тогда бы в Украину, поверьте мне, поехали многие белорусы. Этого не было сделано. Поэтому, мне кажется, сейчас очень важно сделать работу над ошибками.

Наталья Радина считает, что изменений в Беларуси можно добиться в том числе мощным давлением на Россию:

— Соглашусь с президентом Зеленским, что такой политикой Запада, когда США продляют смягчение санкций против российской нефти, поощряется война, которую РФ ведет сегодня против Украины, поощряется оккупация Беларуси, которая имеет место сегодня, поддержка Кремлем пророссийской марионетки Лукашенко.

Поэтому нужно еще более жесткое, тотальное давление на Россию, поддержка Украины — всесторонняя, военная, финансовая, возможность бить не только дронами, но и дальнобойными ракетами по всей территории России, включая Москву. Вот это реальный шанс для того, чтобы и Украина победила, и Беларусь стала свободной.

Как Украина должна реагировать на провокации со стороны режима Лукашенко? Наталья Радина считает, что Киев должен предупредить белорусского диктатора о последующем военном ответе:

— Сегодня надо очень четко сказать Лукашенко, что в случае, если будут продолжаться провокации с территории Беларуси, если по-прежнему с белорусской территории будут наводиться ракеты на Украину, последует ответ. Мы знаем, что на территории Беларуси работают две российские военные базы — радиолокационная станция в Ганцевичах и узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Если белорусские власти и дальше будут дальше предоставлять воздушной пространство для ракет и дронов, если на территории Беларуси будут размещаться станции и ретрансляторы, которые наводят дроны на Украину, белорусские операторы будут предоставлять роуминг для российских дронов, это повод для ответных действий со стороны ВСУ.

И здесь, мне кажется, лучше не шутки шутить относительно того, что Лукашенко похитят, а все-таки говорить четко и ясно, что будут ответы, будут удары не только по НПЗ, будут удары по военным объектам, и только попробуйте рыпнуться в сторону Украины.

Но если говорить серьезно о том, что сказал президент Украины относительно Лукашенко и его похищения по примеру венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, то белорусы будут очень благодарны Украине, если это произойдет.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com