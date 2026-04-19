В Беларуси призывают на службу офицеров запаса

В Беларуси призывают на службу офицеров запаса18
- 19.04.2026, 19:09
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Что происходит?
Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ предусматривает, что в 2026 году в Вооруженные Силы и органы пограничной службы будут направлены мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса.
Согласно сообщению Минобороны, речь идет о гражданах, которые не проходили срочную службу или службу в резерве и не имеют права на отсрочку.
Такие мероприятия проводятся ежегодно и направлены на повышение укомплектованности офицерских должностей, а также на формирование мобилизационного резерва.