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В Беларуси призывают на службу офицеров запаса

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  • 19.04.2026, 19:09
  • 16,772
В Беларуси призывают на службу офицеров запаса

Что происходит?

Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ предусматривает, что в 2026 году в Вооруженные Силы и органы пограничной службы будут направлены мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса.

Согласно сообщению Минобороны, речь идет о гражданах, которые не проходили срочную службу или службу в резерве и не имеют права на отсрочку.

Такие мероприятия проводятся ежегодно и направлены на повышение укомплектованности офицерских должностей, а также на формирование мобилизационного резерва.

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