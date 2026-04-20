Самую успешную гоночную Mazda вернули к жизни 20.04.2026, 12:32

Легендарную Mazda 787B восстановили до оригинального состояния.

Прославленный спорткар Mazda 787B 1991 года восстановили до оригинального состояния. Авто прославилось громкими победами в гонках.

Спортпрототипу Mazda 787B капитально отремонтировали двигатель, чтобы он снова мог выезжать на гоночные трассы и радовать публику на различных автошоу. О восстановлении легендарного авто в Mazda сняли короткометражку, пишет «Фокус».

Капремонт двигателя Mazda 787B — задача не из простых. Дело в том, что спортпрототип оснащен уникальным роторно-поршневым мотором Ванкеля.

Mazda специализируется на роторных двигателях и довольно успешно выпускала их серийно, однако 2,6-литровый мотор гоночной 787B особенный. Он имеет сразу четыре ротора и 12 свечей зажигания. Мощность составляет 700 л. с. при 9000 об/мин.

Восстановление осложнял тот факт, что запчасти для Mazda 787B найти чрезвычайно трудно, ведь изготовлено всего пять таких спортпрототипов.

Основные компоненты мотора хорошо сохранились. Особое внимание уделили уплотнителям, ведь это слабое место роторно-поршневого двигателя.

Теперь Mazda 787B на ходу и как новый. Напомним, что именно этот спортпрототип стал первым японским и единственным роторным авто, которое выиграло знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Произошло это в 1991 году.

Спорткар Mazda 787B 1991 года восстановили до оригинального состояния — видео

Спортпрототип Mazda 787B 1991 года прошел восстановление. Легендарное роторное авто выиграло 24-часовую гонку в Ле-Мане.

