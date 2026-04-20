24 апреля 2026, пятница, 15:31
Как изменилось количество браков и разводов в Беларуси за пять лет?

  20.04.2026, 14:05
Средний возраст впервые вступивших в брак женщин – 26,7 лет.

«Слышала, что в Беларуси разводы стали более редким явлением, а вступать в брак стали чаще. Это так?» - спросила у «АиФ» читательница из Добруша.

Согласно статистике Белстата в 2025 году в Беларуси зарегистрировали более 52 тыс. браков и около 34,8 тыс. разводов. По сравнению с 2024 годом число браков увеличилось более чем на 5,8 тыс., при этом количество разводов осталось примерно на прежнем уровне.

По стране в среднем на 1000 человек пришлось 5,7 брака и 3,8 развода за год. Примечательно, что средний возраст впервые вступивших в брак составил для мужчин 29 лет, для женщин – 26,7.

