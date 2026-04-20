В одном из цехов «Гродно-Азота» аварийно остановлено производство аммиака 20.04.2026, 16:18

Инцидент произошел сегодня рано утром.

О «внеплановой остановке цеха аммиак-3 с остановкой взаимосвязанного с ним по сырью цеха карбамид-3» сообщило предприятие «Гродно Азот».

Инцидент произошел 20 апреля в 6:23.

Отмечается, что «при остановке и последующих пусковых операциях цеха аммиак-3 с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его кратковременное сжигание на факельной установке». После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

«Оснований и повода для обеспокоенности у жителей города, а также угрозы экологии нет», — утверждается в сообщении.

Предыдущий раз цех аммиак-3 аварийно останавливался 3 сентября 2025 года. Причиной назвалось «прекращения подачи воздуха на стадию риформинга цеха».

