В одном из цехов «Гродно-Азота» аварийно остановлено производство аммиака
- 20.04.2026, 16:18
Инцидент произошел сегодня рано утром.
О «внеплановой остановке цеха аммиак-3 с остановкой взаимосвязанного с ним по сырью цеха карбамид-3» сообщило предприятие «Гродно Азот».
Инцидент произошел 20 апреля в 6:23.
Отмечается, что «при остановке и последующих пусковых операциях цеха аммиак-3 с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его кратковременное сжигание на факельной установке». После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.
«Оснований и повода для обеспокоенности у жителей города, а также угрозы экологии нет», — утверждается в сообщении.
Предыдущий раз цех аммиак-3 аварийно останавливался 3 сентября 2025 года. Причиной назвалось «прекращения подачи воздуха на стадию риформинга цеха».