В Калифорнии обнаружили 18 миллионов тонн «белого золота» 4 20.04.2026, 17:24

Это может изменить весь рынок батарей.

Обнаружение странного и недооцененного минерала, который мы считали бесполезным, доказало нашу неправоту, пишет The Pulse. Что именно было найдено в Калифорнии, что потрясло мировой энергетический рынок до основания?

Как бурение в Калифорнии привело к открытию «белого золота»

Знаменитый штат Калифорния может обладать нашим следующим энергетическим ресурсом в изобилии. Мир по большей части игнорировал потенциал этого странного минерала. Но благодаря недавнему открытию мы осознали свою ошибку. Это энергетическое развитие, вероятно, прошло бы мимо нас, если бы не этот случай.

Удивительная находка "белого золота" в Калифорнии потрясла энергетическую отрасль. Поскольку мир сталкивается с одним энергетическим кризисом за другим, необходимы новые энергетические ресурсы. Но как мы можем извлечь этот необычный минерал из-под земли Калифорнии? К счастью, у нас есть несколько ответов.

Энергия без масок - как это открытие изменит правила игры

У нас есть потребность в новых энергетических ресурсах. И это достижение в "Золотом штате" может удовлетворить потребность целого поколения. По мере совершенствования наших технологий мы достигли переломного момента в производстве энергии. Без новых энергоресурсов нас ждет неопределенное будущее. Бурение недр Земли может дать нам время найти нашего следующего поставщика энергии.

Калифорния стала одним из самых знаковых штатов в стране. Официальные лица штата воодушевлены последним открытием "белого золота". Этот редкий минерал может позволить Калифорнии возглавить энергетический переход. Знаменитому штату не привыкать создавать прецеденты.

Калифорния – это поистине геологическая мечта. И даже геологи были шокированы, обнаружив в штате этот минерал "белое золото". В ходе обширных кампаний по бурению мы выяснили, что Калифорния обладает огромными запасами редкого минерала. И это может ускорить отказ от ископаемого топлива. Если, конечно, мы правильно распорядимся открытием.

Геотермальный проект привел к обнаружению энергоресурса

Геотермальные энергетические проекты стали новейшим энергетическим ресурсом, который миру стоит рассмотреть. Новый геотермальный проект разрабатывается в Нью-Йорке. Аналогичное начинание было предпринято в Калифорнии три года назад. Это привело команду к поиску следующего "белого золота" в энергетике.

В 2023 году группа исследователей проводила кампанию по бурению в поисках геотермальной энергии в Калифорнии. Они случайно обнаружили, что в Калифорнии глубоко под землей спрятано огромное месторождение лития. Находка привела к разработке метода прямого извлечения лития (Direct Lithium Extraction), который позволяет нам добывать минерал из рассола.

Литиевый и энергетический проект Hell’s Kitchen – это первая в своем роде интегрированная установка в Имперской долине Калифорнии. Масштабный проект направлен на решение серьезного технического препятствия в добыче лития. Как извлекать литий аккумуляторного класса, необходимый для повседневной жизни, одновременно производя огромные объемы чистой энергии.

Это новый вопрос, на который предстоит ответить калифорнийским чиновникам. К счастью, за ними стоит весь мир. В рамках проекта были обнаружены огромные объемы лития прямо под землей. Это привело к тому, что регион прозвали "литиевой долиной".

Будем надеяться, что мы сможем добывать более 25 000 метрических тонн лития каждый год. А также производить до 50 МВт возобновляемой энергии. Некоторые эксперты разрабатывают новые методы генерации энергии в лабораториях. Но Калифорния может стать ключом к обеспечению мира энергией через литий в ближайшем будущем.

Приветствовали бы вы литий в качестве нового энергетического ресурса? Нам следует, по крайней мере, рассмотреть это как возможность.

