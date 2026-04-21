25 апреля 2026, суббота, 0:13
Зеленский о визите представителей Трампа в Киев: Это больше нужно им, чем нам

4
  • 21.04.2026, 6:02
  • 11,398
Зеленский о визите представителей Трампа в Киев: Это больше нужно им, чем нам

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не следует делать сенсацию из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, поскольку украинская сторона регулярно поддерживает с ними контакт.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона «Единые новости», полная версия которого транслировалась в понедельник, 20 апреля.

«Не надо делать из визита Джареда и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, во-первых. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это не уважение ездить в Москву и не приезжать в Киев», — отметил глава государства.

Президент также добавил, что украинская сторона может проводить встречи с представителями Трампа и в других странах.

«Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и по телефону выражается желание продолжать коммуникацию и переговоры», — отметил президент.

14 апреля Зеленский заявил, что Украина еще не получила подтверждения точной даты визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

1 апреля президент Украины принял участие в переговорах с представителями США, которые состоялись в видеоформате. Украинскую сторону также представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук