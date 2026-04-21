Зеленский о визите представителей Трампа в Киев: Это больше нужно им, чем нам

Зеленский о визите представителей Трампа в Киев: Это больше нужно им, чем нам4
- 21.04.2026, 6:02
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не следует делать сенсацию из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, поскольку украинская сторона регулярно поддерживает с ними контакт.
Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона «Единые новости», полная версия которого транслировалась в понедельник, 20 апреля.
«Не надо делать из визита Джареда и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, во-первых. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это не уважение ездить в Москву и не приезжать в Киев», — отметил глава государства.
Президент также добавил, что украинская сторона может проводить встречи с представителями Трампа и в других странах.
«Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и по телефону выражается желание продолжать коммуникацию и переговоры», — отметил президент.
14 апреля Зеленский заявил, что Украина еще не получила подтверждения точной даты визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.
1 апреля президент Украины принял участие в переговорах с представителями США, которые состоялись в видеоформате. Украинскую сторону также представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.