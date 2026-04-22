закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Культовый суперкар Honda 90-х возвращают в производство

1
  22.04.2026, 10:48
  • 3,548
Культовый суперкар Honda 90-х возвращают в производство

Возрождение легенды.

Знаменитый суперкар Honda NSX 90-х возвращают на рынок. Авто сохраняет знакомый дизайн и высокооборотный атмосферный V6.

Новая Honda NSX дебютировала на Неделе дизайна в Милане, а ее производство планируют начать в конце 2026 или в начале 2027 года. Подробности авто раскрыли на сайте (Pininfarina https://pininfarina.it/).

Именно это итальянское ателье в сотрудничестве с компанией JAS Motorsport и возрождает суперкар Honda NSX, причем именно его первое поколение 1990 года. Проект назвали JAS Tensei JAS Tensei.

В Pininfarina доработали дизайн JAS Tensei, однако он остается узнаваемым. Новая Honda NSX 2026 шире, ниже и более атлетичная, однако сохраняет знакомый силуэт, фирменное антикрыло и даже выдвижные фары.

Вместе с тем, оптика JAS Tensei — современная, светодиодная. К тому же, автомобилю несколько расширили крылья и увеличили воздухозаборники.

Салон Honda NSX не показали, но отметили, что компоновку оставят без изменений и лишь улучшат отделку. На изображениях можно разглядеть спортивные сиденья.

Кроме того, суперкар Honda NSX 2026 сохранит высокооборотный атмосферный V6 и 6-ступенчатую механическую КПП. Характеристики обещают раскрыть до конца несколько позже, однако известно, что мощность вырастет и достигнет минимум 400 сил.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

