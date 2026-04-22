Культовый суперкар Honda 90-х возвращают в производство 1 22.04.2026, 10:48

3,548

Возрождение легенды.

Знаменитый суперкар Honda NSX 90-х возвращают на рынок. Авто сохраняет знакомый дизайн и высокооборотный атмосферный V6.

Новая Honda NSX дебютировала на Неделе дизайна в Милане, а ее производство планируют начать в конце 2026 или в начале 2027 года. Подробности авто раскрыли на сайте (Pininfarina https://pininfarina.it/).

Именно это итальянское ателье в сотрудничестве с компанией JAS Motorsport и возрождает суперкар Honda NSX, причем именно его первое поколение 1990 года. Проект назвали JAS Tensei JAS Tensei.

В Pininfarina доработали дизайн JAS Tensei, однако он остается узнаваемым. Новая Honda NSX 2026 шире, ниже и более атлетичная, однако сохраняет знакомый силуэт, фирменное антикрыло и даже выдвижные фары.

Вместе с тем, оптика JAS Tensei — современная, светодиодная. К тому же, автомобилю несколько расширили крылья и увеличили воздухозаборники.

Салон Honda NSX не показали, но отметили, что компоновку оставят без изменений и лишь улучшат отделку. На изображениях можно разглядеть спортивные сиденья.

Кроме того, суперкар Honda NSX 2026 сохранит высокооборотный атмосферный V6 и 6-ступенчатую механическую КПП. Характеристики обещают раскрыть до конца несколько позже, однако известно, что мощность вырастет и достигнет минимум 400 сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com