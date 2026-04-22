В Гродно нашли остатки церкви XII века

В Гродно нашли остатки церкви XII века1
- 22.04.2026, 16:56
В ней обнаружили много интересных артефактов.
В Гродно в ходе археологических раскопок обнаружены остатки церкви XII века. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАНБ Иван Спирин, пишет Times.by.
Исследования проводятся на территории возле Нового замка. Археологи нашли там фрагменты фундамента и стен Воскресенской церкви. Среди находок — плинфа (древний кирпич), части стен и фрагменты голосников, которые могли быть элементами храма.
По свидетельствам исторических источников, эта церковь была уничтожена в 1613 году в результате пожара.
Работы на этом месте продолжаются. Помимо самого храма, археологи находят и другие предметы, связанные с его существованием. Ранее в этом районе также нашли древний некрополь XVI—XVII веков с захоронениями.
Среди интересных находок — парное захоронение, украшения или элементы одежды, монеты, а также череп со следами трепанации, которая, как предполагается, была проведена успешно.