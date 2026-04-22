24 апреля 2026, пятница, 22:49
В Гродно нашли остатки церкви XII века

  • 22.04.2026, 16:56
В ней обнаружили много интересных артефактов.

В Гродно в ходе археологических раскопок обнаружены остатки церкви XII века. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАНБ Иван Спирин, пишет Times.by.

Исследования проводятся на территории возле Нового замка. Археологи нашли там фрагменты фундамента и стен Воскресенской церкви. Среди находок — плинфа (древний кирпич), части стен и фрагменты голосников, которые могли быть элементами храма.

По свидетельствам исторических источников, эта церковь была уничтожена в 1613 году в результате пожара.

Работы на этом месте продолжаются. Помимо самого храма, археологи находят и другие предметы, связанные с его существованием. Ранее в этом районе также нашли древний некрополь XVI—XVII веков с захоронениями.

Среди интересных находок — парное захоронение, украшения или элементы одежды, монеты, а также череп со следами трепанации, которая, как предполагается, была проведена успешно.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук