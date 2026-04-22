Рассекречены документы Штази об аварии на ЧАЭС

Рассекречены документы Штази об аварии на ЧАЭС7
- 22.04.2026, 17:35
Руководство СССР и ГДР прекрасно осознавало серьезность ситуации.
Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС новые архивные данные проливают свет на масштабную кампанию дезинформации, развернутую советскими властями и их союзниками, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Взрыв реактора №4 в апреле 1986 года привел к выбросу радиации, многократно превышающему последствия бомбардировки Хиросимы. Несмотря на быстрое распространение радиации по Европе, СССР пытался скрыть реальные масштабы катастрофы.
Секретные документы восточногерманской спецслужбы Штази показывают, что руководство СССР и ГДР прекрасно осознавало серьезность ситуации. В отчетах фиксировались госпитализации, зараженные территории и рост радиации, однако доступ к этим данным имели лишь высшие чиновники.
Главной задачей стало не устранение последствий, а контроль над информацией. Для разных аудиторий готовились отдельные версии сообщений, а населению внушали, что «опасности нет». При этом жители ГДР, имевшие доступ к западным СМИ, понимали, что им лгут, но не знали, где правда.
Особое беспокойство вызывали экономические последствия. Власти пытались сбывать потенциально зараженные продукты, в том числе экспортируя их за границу. В отдельных случаях сотрудников заставляли вручную очищать технику от радиации, подвергая их риску.
Историки отмечают, что именно эта политика замалчивания и манипуляций подорвала доверие к властям. Чернобыль стал не только экологической и гуманитарной катастрофой, но и одним из факторов, ускоривших кризис советской системы.