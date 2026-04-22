24 апреля 2026, пятница, 22:50
Renault делает ставку на электромобили с увеличенным запасом хода

12
  • 22.04.2026, 17:38
  • 4,568
1400 километров без дозарядки.

Французский автопроизводитель Renault готовит новое поколение электромобилей с так называемыми «расширителями запаса хода» — небольшими бензиновыми двигателями, которые подзаряжают батарею в пути, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Компания разрабатывает платформу RGEV Medium 2.0 для моделей среднего класса. Базовые версии смогут проезжать до 750 км на электротяге (по циклу WLTP), а модификации с генератором — до 1400 км без дозаправки. При этом заявленные выбросы составят менее 25 г CO₂ на 100 км, что позволит соответствовать ужесточающимся экологическим нормам Европы.

Новая архитектура будет модульной, на ней планируют выпускать седаны, кроссоверы и даже минивэны. Также ожидаются полноприводные версии с возможностью буксировки до 2 тонн. Важной особенностью станет 800-вольтовая система, обеспечивающая сверхбыструю зарядку — значительный запас хода можно будет получить всего за 10 минут.

Разработка ведется с расчетом снизить затраты до 40%. Первые модели на новой платформе появятся в Европе после 2028 года и охватят сегменты C и D, которые дают около 30% продаж бренда.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук