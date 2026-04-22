Renault делает ставку на электромобили с увеличенным запасом хода 12 22.04.2026, 17:38

4,568

1400 километров без дозарядки.

Французский автопроизводитель Renault готовит новое поколение электромобилей с так называемыми «расширителями запаса хода» — небольшими бензиновыми двигателями, которые подзаряжают батарею в пути, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Компания разрабатывает платформу RGEV Medium 2.0 для моделей среднего класса. Базовые версии смогут проезжать до 750 км на электротяге (по циклу WLTP), а модификации с генератором — до 1400 км без дозаправки. При этом заявленные выбросы составят менее 25 г CO₂ на 100 км, что позволит соответствовать ужесточающимся экологическим нормам Европы.

Новая архитектура будет модульной, на ней планируют выпускать седаны, кроссоверы и даже минивэны. Также ожидаются полноприводные версии с возможностью буксировки до 2 тонн. Важной особенностью станет 800-вольтовая система, обеспечивающая сверхбыструю зарядку — значительный запас хода можно будет получить всего за 10 минут.

Разработка ведется с расчетом снизить затраты до 40%. Первые модели на новой платформе появятся в Европе после 2028 года и охватят сегменты C и D, которые дают около 30% продаж бренда.

