Новый недорогой кроссовер Toyota превратили в модель Lexus 23.04.2026, 8:16

Новый кроссовер Toyota Highlander 2027 модельного года скоро отправится в продажу как недорогой представитель сегмента практичных электрических SUV для семьи. Автомобиль также превратили в модель модель Lexus, которую впервые показали на фото.

Электрический кроссовер Lexus TZ 2027 года показывает Carscoops. О том, что у Toyota Highlander EV появится премиальный вариант, было известно заранее.

Пока новый Lexus TZ отправили на дороги для испытаний как предсерийный прототип. Поэтому кузов оклеили маскировочной пленкой. Из-за этого подробности дизайна рассмотреть невозможно.

При этом очевидно, что новинка сохранит пропорции оригинальной машины, но получит фирменные элементы стиля Lexus. Также не исключаются изменения в технической части.

Недавно дебютировал электрокроссовер Subaru Getaway – еще один автомобиль в этом семействе. Он сразу получил полный привод и 420-сильную установку. Вероятно, новый Lexus TZ как минимум получит такую же отдачу. Салон на 6 или 7 мест внутри кузова длиной более 5 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины.

