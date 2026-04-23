Третья авианосная группа США приближается к Ближнему Востоку 6 23.04.2026, 12:10

3,212

Корабли будут у цели в течение трех-пяти дней.

Третья ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем USS George HW Bush прибудет на Ближний Восток в течение трех-пяти дней, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

Уточняется, что корабли следуют маршрутом вокруг южной оконечности Африки. Командование американских ВМС анонсировало отправку USS George HW Bush на Ближний Восток менее чем через неделю после начала военной операции США и Израиля против Ирана, а 31 марта корабль вышел с базы Норфолк в штате Вирджиния, писал The Wall Street Journal. В регионе уже находятся авианосцы Abraham Lincoln и Gerald R. Ford.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что приказал продлить режим прекращения огня с Ираном после просьбы Пакистана дать Тегерану время для подготовки консолидированного предложения по сделке. При этом он не назвал точных временных рамок нового перемирия. Источники Axios утверждали, что Трамп готов дать Ирану еще «три-пять дней», чтобы «собраться с мыслями». Сам президент называл эту информацию «фейком», заверяя, что «никакого давления по срокам» в отношении прекращения огня или согласования новой даты переговоров с Ираном нет. При этом Трамп подчеркивал, что США не намерены снимать морскую блокаду портов республики. «Блокада пугает их даже больше, чем бомбардировки. Их бомбили годами, но блокаду они ненавидят», — отметил он.

Между тем в руководстве Ирана идет ожесточенная борьба по поводу того, как действовать в переговорах с США, сообщали источники Axios. По их данным, гражданские лидеры страны, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи, выступают за продолжение дипломатии с целью продления режима прекращения огня и достижения соглашения. Однако командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди и его заместители отказываются идти на уступки и не видят смысла в переговорах, пока США сохраняют блокаду Ормузского пролива. При этом захват американскими военными иранского грузового судна в Аравийском море углубил внутренний раскол, добавил один из собеседников издания.

21 апреля иранская делегация отказалась приехать в Пакистан на встречу с американскими переговорщиками. В качестве причин Тегеран назвал нарушение режима прекращения огня со стороны США, а также чрезмерные условия Вашингтона для перемирия. Возглавляющий американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс также отложил свою поездку в Пакистан на неопределенный срок.

Первый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана прошел 11–12 апреля и завершился ничем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com