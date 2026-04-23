В Беларуси стало больше автомобилей
- 23.04.2026, 12:24
- 1,432
В пересчете на тысячу человек Минск отстает.
Белстат обновил статистику по числу автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, и других транспортных средств.
В 2025 году на 1.000 жителей в среднем приходилось 352 автомобиля. Для сравнения: в 2024 году было 339, в 2023-м – 330, а в 2022-м – 323. Таким образом, количество машин на душу населения стабильно увеличивается, резюмирует ABW.
Больше всего машин в пересчете на тысячу жителей в Гродненской области: 415 автомобилей. На втором месте Брестская область с показателем 382, на третьем – Минская область (374). При этом столица находится ближе к концу рейтинга – в Минске насчитывается 321 автомобиль на 1.000 жителей. Меньше только в Гомельской области – 317.
Всего на конец 2025 года в личной собственности граждан находилось 3.190.248 легковых автомобилей.
- 243.412 грузовиков у организаций и 143.388 у частных лиц,
- 30.723 автобусов у организаций и 10.256 у частных лиц,
- 205 электробусов у организаций (у частных лиц – 0),
- 146.465 легковушек у организаций и 3.190.248 у частных лиц,
- 10.385 электромобилей у организаций и 44.746 у частных лиц,
- 9.831 мотоциклов и мотороллеров у организаций и 449.614 у частных лиц.
То есть, общее число электромобилей составляет 55.131, или всего 1,65% от общего числа (3.336.713) легковушек.