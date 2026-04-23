В ООН стартовала борьба за пост нового генсека 3 23.04.2026, 13:06

Есть четыре официальных претендента.

В Нью-Йорке начался процесс выбора нового генерального секретаря ООН, который сменит Антониу Гутерриша в 2027 году. Первым этапом стали открытые «интерактивные диалоги», где кандидаты отвечают на вопросы стран-членов и гражданского общества, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Четыре официальных претендента проходят многочасовые публичные обсуждения, которые в ООН называют одной из самых сложных «процедур собеседования» в мире. Среди фаворитов — глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обладающий наибольшим международным опытом и узнаваемостью.

Несмотря на демонстрацию прозрачности, ключевые решения по-прежнему будут приниматься за закрытыми дверями. Согласно уставу ООН, кандидата фактически определяет Совет Безопасности, где решающую роль играют пять постоянных членов — США, Китай, Россия, Франция и Великобритания.

Уже летом начнутся закрытые «пробные голосования», а окончательный выбор ожидается осенью. Дипломаты не исключают появления «неожиданного кандидата» в последний момент — подобные сценарии уже происходили в истории организации.

Дополнительным фактором давления остается позиция США, которые задолжали ООН около 4 миллиардов долларов. Вашингтон может использовать финансовый рычаг в переговорах, усиливая свое влияние на процесс.

Среди тенденций — возможный выбор представителя Латинской Америки, а также растущее давление в пользу назначения женщины на пост генсека, который за всю историю ни разу не занимала представительница женского пола.

Несмотря на реформы, многие дипломаты считают, что реальная борьба все еще разворачивается кулуарно. Публичные обсуждения скорее формируют фон, чем определяют итог.

