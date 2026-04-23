Бойцы ВСУ ликвидировали еще одну группу кенийских наемников армии РФ 3 23.04.2026, 13:35

4,422

Ньямбура Эрик Мванги

Их завербовали на войну против Украины в Катаре.

Украинские бойцы на фронте ликвидировали еще одну группу наемников из Кении, которых командование оккупационных войск РФ бросило на очередной «мясной» штурм.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ГУР, в октябре 2025 года в один из учебных лагерей армии РФ под Ярославлем прибыла группа кенийских наемников. Они подписали контракты с Минобороны РФ.

В учебном центре кенийцы прошли непродолжительную подготовку (всего 1,5 недели). В дальнейшем кенийцев направили на разные участки фронта, например, в Харьковскую и Донецкую области Украины.

В январе 2026 года ГУР рассказало, что на Донбассе в районе города Лимана украинские бойцы обнаружили на занятой позиции российских оккупантов тело погибшего кенийского наемника Клинтона Ньяпара Могеси. Вскоре в том же районе обнаружили тела еще двух кенийцев Омбвори Дениса Багаку и Вахоме Симоне Гититу.

По данным ГУР, их завербовали на войну России против Украины в Катаре, где они работали в охранных компаниях. Теперь стало известно, что на фронте погибли еще три наемника из Кении, которые подписали контракты с Минобороны РФ. Они участвовали в штурмах украинских позиций в районе Боровой в Харьковской области.

Согласно информации ГУР, на данный момент почти 3000 человек из разных стран Африки подписали контракты с российской армией. Во всяком случае, их персональные данные установлены. Это граждане Кении, Камеруна, Египта, Ганы, Нигерии и других африканских стран. Несколько сотен африканских наемников уже погибли на фронте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com