Дроны уничтожили командный пункт ФСБ в центре Донецка

  • 23.04.2026, 13:58
Ликвидировано и ранено 27 офицеров армии РФ.

Утром 22 апреля дроны Сил беспилотных систем Украины ударили по командному пункту ФСБ РФ в Донецке, сообщил командир Роберт Бровди. На видео с места событий — попадание по штабу в многоэтажке, пишет «Фокус».

Какие результаты отработки СБС на штаб-квартире ФСБ РФ в оккупированном украинском городе?

Фото: Telegram / Мадяр

По группе офицеров ФСБ отработали дроны FP-2, написал Бровди в Telegram-канале. Удар произошел в 8:01 22 апреля. В помещении находились офицеры командного пункта и ТПД Управления мобильных действий ФСБ РФ. В итоге 12 россиян погибли, 15 получили ранения, говорится в заметке.

Атака дронов ВСУ — детали инцидента 22 апреля

Об атаке дронов ВСУ на Донецк стало известно утром 22 апреля. Местные жители опубликовали серию фото и видео, заявляя, что на оккупированный город налетел «рой БпЛА». На одной из записей показали горящие обломки беспилотника, который заметили неподалеку от высотного здания на улице Университетской.

Между тем за несколько дней до воздушной атаки, 16 апреля, 1 корпус НГУ «Азов» опубликовал кадры из центра Донецка: дрон добрался на расстояние 60 км от линии фронта и ему не помешали российские силы ПВО. Бойцы заявили, что взяли под огневой контроль логистические пути ВС РФ, которые проходят через Донецк и направляются на различные отрезки фронта на востоке и юге.

