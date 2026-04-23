СБУ поразила важную НПС «Горький» в России: новые детали 1 23.04.2026, 14:22

В ночь на четверг, 23 апреля, беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Горький» в Нижегородской области РФ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

НПС «Горький» является важным звеном нефтетранспортной системы России и входит в структуру АО «Транснефть - Верхняя Волга».

Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ «Лукойл» в городе Кстово.

Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

«Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку», - подчеркнул источник.

Он отметил, что в итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины.

