СБУ поразила важную НПС «Горький» в России: новые детали

СБУ поразила важную НПС «Горький» в России: новые детали1
- 23.04.2026, 14:22
- 3,092
Вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на четверг, 23 апреля, беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Горький» в Нижегородской области РФ.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
НПС «Горький» является важным звеном нефтетранспортной системы России и входит в структуру АО «Транснефть - Верхняя Волга».
Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ «Лукойл» в городе Кстово.
Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.
«Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку», - подчеркнул источник.
Он отметил, что в итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины.