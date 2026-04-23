23 апреля 2026, четверг, 23:05
Арестован гендиректор крупного мясокомбината

За взятку.

Гендиректора одного из крупных мясокомбинатов Брестской области поймали на взятке — сумма составила больше 8800 евро. Деталями расследования поделились в прокуратуре.

Сообщается, что мужчина также был руководителем частного субъекта хозяйствования. За год, с апреля 2024 по апрель 2025 года, он получил взятку в несколько этапов — это было во время служебных командировок в Минск и Москву. Взятку дал руководитель частной компании, заинтересованный в лояльности и благосклонности, сумма вышла более 8800 евро.

За эти деньги директор мясокомбината должен был обеспечить заключение договоров поставки пищевых добавок на госпредприятие, а также организацию полных расчетов вовремя и в целом укрепление долгосрочного сотрудничества.

Сообщается, что деньги передавались в номерах гостиниц и ресторанах, а сторона, давшая взятку, чистосердечно раскаялась.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 430 и части 2 статьи 431 УК Республики Беларусь. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 200 000 рублей наложен арест.

Получателя взятки заключили под стражу, тот, кто дал взятку, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

