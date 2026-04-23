Станет ли новый лидер Болгарии на сторону Европы или России?1
- 23.04.2026, 14:38
Радев и его избиратели заинтересованы в сотрудничестве с ЕС.
Победа Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии вызвала волну вопросов о внешнеполитическом курсе страны. Его коалиция получила большинство, и теперь он, вероятно, возглавит правительство, сосредоточив в своих руках значительное влияние, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Радев остается фигурой противоречивой. Критики называют его пророссийским политиком и предупреждают, что он может стать «троянским конем» внутри ЕС и НАТО. Поводом для таких опасений стали его заявления о необходимости диалога с Москвой, отказе от военной помощи Украине и спорные высказывания о статусе Крыма.
Сторонники, напротив, утверждают, что политик стремится к балансу между Западом и Россией. Болгария традиционно находится на пересечении этих влияний — страна является членом ЕС и НАТО, но при этом сохраняет исторические и культурные связи с Россией.
Эксперты отмечают, что Радеву удалось объединить избирателей с разными взглядами — как проевропейских, так и скептически настроенных к Брюсселю. Однако теперь ему придется перейти от риторики к конкретным решениям, которые неизбежно разочаруют часть его электората.
Ситуацию усложняет то, что Радев получил широкие полномочия и фактически не ограничен коалиционными партнерами. Это дает ему больше свободы действий, чем у любого болгарского лидера за последние десятилетия.
При этом ключевым приоритетом для нового правительства, как ожидается, станет борьба с коррупцией и реформирование судебной системы — условия, необходимые для получения миллиардов евро из фондов ЕС. Брюссель уже дал понять, что будет внимательно следить за курсом Софии.
На фоне войны в Украине и растущего геополитического напряжения Болгарии предстоит сделать выбор, который определит ее место в Европе на годы вперед.