Леонардо Ди Каприо признался в неожиданной зависти в начале карьеры

Леонардо Ди Каприо признался в неожиданной зависти в начале карьеры1
- 23.04.2026, 14:41
- 3,422
Актеры начинали свой путь одинаково.
В 1998 году актер Леонардо Ди Каприо находился на пике славы после успеха «Титаника», который сделал его мировой суперзвездой. К тому моменту актер уже был номинирован на «Оскар» за «Что гложет Гилберта Грейпа» и уверенно закрепился среди главных талантов своего поколения, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Однако, несмотря на стремительный успех, Ди Каприо неожиданно признался, что испытывал зависть к коллеге — Стивену Дорффу. По словам актера, его впечатлял выбор ролей Дорффа, который не боялся экспериментировать.
Ди Каприо отметил, что его коллега сыграл нестандартную роль в фильме о Энди Уорхоле, а затем появился в «Блэйде» — проекте, который на тот момент казался рискованным, но в итоге стал успешным.
Дорфф как и Ди Каприо также начинал как юный актер и считался перспективной звездой. Однако со временем их пути разошлись. Если Ди Каприо стал одним из самых востребованных актеров Голливуда и постоянным партнером Мартина Скорсезе, то Дорфф постепенно ушел из мейнстрима.
Несмотря на это, он продолжил активно сниматься, предпочитая независимые проекты крупным коммерческим ролям. Эксперты отмечают, что его карьера — пример нереализованного потенциала, хотя сам актер никогда не стремился к массовому успеху.
История показывает, насколько непредсказуемыми могут быть судьбы даже самых перспективных звезд.