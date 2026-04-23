закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Леонардо Ди Каприо признался в неожиданной зависти в начале карьеры

1
  • 23.04.2026, 14:41
  • 3,422
Леонардо Ди Каприо

Актеры начинали свой путь одинаково.

В 1998 году актер Леонардо Ди Каприо находился на пике славы после успеха «Титаника», который сделал его мировой суперзвездой. К тому моменту актер уже был номинирован на «Оскар» за «Что гложет Гилберта Грейпа» и уверенно закрепился среди главных талантов своего поколения, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, несмотря на стремительный успех, Ди Каприо неожиданно признался, что испытывал зависть к коллеге — Стивену Дорффу. По словам актера, его впечатлял выбор ролей Дорффа, который не боялся экспериментировать.

Ди Каприо отметил, что его коллега сыграл нестандартную роль в фильме о Энди Уорхоле, а затем появился в «Блэйде» — проекте, который на тот момент казался рискованным, но в итоге стал успешным.

Дорфф как и Ди Каприо также начинал как юный актер и считался перспективной звездой. Однако со временем их пути разошлись. Если Ди Каприо стал одним из самых востребованных актеров Голливуда и постоянным партнером Мартина Скорсезе, то Дорфф постепенно ушел из мейнстрима.

Несмотря на это, он продолжил активно сниматься, предпочитая независимые проекты крупным коммерческим ролям. Эксперты отмечают, что его карьера — пример нереализованного потенциала, хотя сам актер никогда не стремился к массовому успеху.

История показывает, насколько непредсказуемыми могут быть судьбы даже самых перспективных звезд.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дмитрий Чернышев
Петр Олещук
Ирина Халип
Александр Невзоров