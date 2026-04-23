Леонардо Ди Каприо признался в неожиданной зависти в начале карьеры
23.04.2026, 14:41

3,422

Актеры начинали свой путь одинаково.

В 1998 году актер Леонардо Ди Каприо находился на пике славы после успеха «Титаника», который сделал его мировой суперзвездой. К тому моменту актер уже был номинирован на «Оскар» за «Что гложет Гилберта Грейпа» и уверенно закрепился среди главных талантов своего поколения, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, несмотря на стремительный успех, Ди Каприо неожиданно признался, что испытывал зависть к коллеге — Стивену Дорффу. По словам актера, его впечатлял выбор ролей Дорффа, который не боялся экспериментировать.

Ди Каприо отметил, что его коллега сыграл нестандартную роль в фильме о Энди Уорхоле, а затем появился в «Блэйде» — проекте, который на тот момент казался рискованным, но в итоге стал успешным.

Дорфф как и Ди Каприо также начинал как юный актер и считался перспективной звездой. Однако со временем их пути разошлись. Если Ди Каприо стал одним из самых востребованных актеров Голливуда и постоянным партнером Мартина Скорсезе, то Дорфф постепенно ушел из мейнстрима.

Несмотря на это, он продолжил активно сниматься, предпочитая независимые проекты крупным коммерческим ролям. Эксперты отмечают, что его карьера — пример нереализованного потенциала, хотя сам актер никогда не стремился к массовому успеху.

История показывает, насколько непредсказуемыми могут быть судьбы даже самых перспективных звезд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com