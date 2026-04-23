Буданов: У Украины есть решение по Донбассу 2 23.04.2026, 14:46

10,320

Кирилл Буданов

Красная линия проста и всем понятна.

У Украины есть красная линия, которую она переходить не будет. Это в том числе касается и требования вывести войска с территории Донбасса. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на 18-м Киевском форуме безопасности.

«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не вправе торговать землей», — цитирует Буданова РБК-Украина.

Он отметил, что Украине нельзя быть слабой, потому что тогда никто всерьез ее воспринимать не будет. Сейчас украинцам необходимо объединиться ради выживания государства, потому что «других вариантов не будет», добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com