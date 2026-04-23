Буданов: У Украины есть решение по Донбассу

Буданов: У Украины есть решение по Донбассу2
- 23.04.2026, 14:46
У Украины есть красная линия, которую она переходить не будет. Это в том числе касается и требования вывести войска с территории Донбасса. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на 18-м Киевском форуме безопасности.
«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не вправе торговать землей», — цитирует Буданова РБК-Украина.
Он отметил, что Украине нельзя быть слабой, потому что тогда никто всерьез ее воспринимать не будет. Сейчас украинцам необходимо объединиться ради выживания государства, потому что «других вариантов не будет», добавил он.