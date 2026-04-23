23 апреля 2026, четверг, 23:06
Украинские дроны уничтожили РЛС и склады оружия оккупантов

  • 23.04.2026, 15:40
Также поражены эшелон с боеприпасами и пункт управления дронами.

В ночь на 23 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду российских объектов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств в районе населенного пункта Сартана в Донецкой области и эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки на Луганщине.

Также выведена из строя радиолокационная станция П-18 в районе крымской Евпатории.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта Стрилеча Харьковской области.

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров