Украинские дроны уничтожили РЛС и склады оружия оккупантов

Украинские дроны уничтожили РЛС и склады оружия оккупантов1
- 23.04.2026, 15:40
Также поражены эшелон с боеприпасами и пункт управления дронами.
В ночь на 23 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду российских объектов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств в районе населенного пункта Сартана в Донецкой области и эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки на Луганщине.
Также выведена из строя радиолокационная станция П-18 в районе крымской Евпатории.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта Стрилеча Харьковской области.