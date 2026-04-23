Украинские бойцы 200 суток удерживали позицию в Запорожской области 1 23.04.2026, 16:07

4,168

Геннадий Максимов и Михаил Бошков

Стрелять приходилось на слух.

Воины 128-й ОВМБр сменили раненых сослуживцев в населенном пункте Приморское в Запорожской области, расположенном в 20 км от областного центра. Защитники вели огневые бои с подразделениями РФ на протяжении 199 суток. Об этом они рассказали в интервью каналу «Бутусов Плюс».

Геннадий Максимов и Михаил Бошков рассказывают, что инструктор заявил о необходимости двух добровольцев для замены раненых сослуживцев, на что те согласились.

Иногда защитникам приходилось вступать не только в огневой контакт с российскими оккупантами, но и в диалог, чтобы выиграть время и первыми открыть огонь.

В то же время, отметили они, мороз зимой больше играл на руку украинским воинам.

«Они (россияне) шли несколько часов, они замерзли, руки уже не так, если будут стрелять. Опять же, мороз играл на нашу сторону. Некоторые к нам за продуктами прибегали искать», - говорят Михаил и Геннадий.

Во время одного из боев ночью воины уничтожили девять российских захватчиков.

«Мы стреляли по звукам, и напарник бросил гранату, потому что у нас не было ночников. Это дорогая вещь. Услышали, что они к нам заскочили. Они же молодые, быстрые, как сайгаки, бегают по этим участкам. Они в наш дом начали ломиться. Решетки начали ломать, то, что мы там закрепили.

Сначала Гена с ними поговорил, потом я гранату бросил. А потом они что-то... Наше гостеприимство им не понравилось, бросили оружие. Один убежал сразу, другой через несколько минут, пока мы докладывали о боевом столкновении. Оставили нам амуницию, оружие, как трофей, личные вещи. Но у нас есть надежда, что это все-таки наш 10-й. Потому что он был среднетяжело ранен, он бежал в морозную ночь без медицинской аптечки, он оставил все у нас. Мы немного жалеем, что не было прибора ночного видения, поэтому мы не смогли их...», - отметили они.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com