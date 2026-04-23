Урсула фон дер Ляйен: Мы удваиваем нашу поддержку Украины 3 23.04.2026, 16:45

4,624

Урсула фон дер Ляйен

Двойной удар по России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ. Об этом она написала в соцсети Х

«Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы и о 20-м пакете санкций», — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что «пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России».

«Теперь мы будем двигаться к быстрому внедрению на обоих фронтах», – добавила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com