23 апреля 2026, четверг, 23:07
Урсула фон дер Ляйен: Мы удваиваем нашу поддержку Украины

  • 23.04.2026, 16:45
Урсула фон дер Ляйен

Двойной удар по России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ. Об этом она написала в соцсети Х

«Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы и о 20-м пакете санкций», — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что «пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России».

«Теперь мы будем двигаться к быстрому внедрению на обоих фронтах», – добавила она.

