В Крыму гражданина Беларуси осудили за «шпионаж» в пользу Украины 23.04.2026, 16:50

Гражданина Беларуси Алексея Томашова осудили в 2024 году за «шпионаж» в пользу Украины на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас он находится в колонии № в городе Пугачев Саратовской области. Как сообщили «Радыё Свабода» в Крымскотатарском ресурсном центре, Алексея долгое время держали в ШИЗО.

Мужчину задержали 8 мая 2024 года, предположительно в оккупированном Севастополе, по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о местах дислокации и перемещении подразделений, вооружения и специальной техники Вооруженных сил России, а также в «нелояльном отношении к политике России». Приговор вынес Севастопольский суд.

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, после задержания ему назначили амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, а в приговоре не было конкретных обвинений.

«Постановили, что Алексей мог передать, мог навредить и еще много чего «мог бы», за что, собственно, и лишили человека свободы», — отметили в центре.

