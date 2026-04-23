Японцы получили съедобную версию Honda

Японцы получили съедобную версию Honda1
- 23.04.2026, 17:01
Компания выпустила карри в честь легендарного купе.
Японский автопроизводитель Honda представила необычный продукт — карри, вдохновленное спортивным купе Prelude. Лимитированное блюдо под названием Prelude-do Curry стало частью маркетинговой кампании на фоне популярности модели в Японии, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Идея не случайна. Карри — давняя часть корпоративной культуры компании. Более 70 лет его подают в столовых Honda каждую пятницу, и до сих пор около 30% сотрудников в Японии выбирают именно это блюдо, чаще всего карри-удон.
Новый продукт — это порционное свиное карри, разработанное совместно с исследователем японской кухни Итидзе Монко. Ранее Honda открыла временное карри-кафе в токийском районе Сибуя, и успех проекта подтолкнул компанию к выпуску версии «на вынос».
Главная особенность блюда — необычная «система специй», вдохновленная режимами вождения Prelude. В зависимости от количества добавленных специй, вкус меняется и символически соответствует режимам GT, Sport или Comfort, включая фирменный S+ Shift Mode. Таким образом, Honda превратила гастрономию в продолжение автомобильной философии.
Пока неизвестно, станет ли Prelude-do Curry постоянным продуктом, однако в компании не исключают расширения линейки. Если проект окажется успешным, Honda может вывести на рынок и другие фирменные блюда, которые десятилетиями были частью ее внутренней культуры.