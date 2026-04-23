«Приехала из Испании в Беларусь и поняла, как мне здесь непросто» 11 23.04.2026, 17:10

Пользовательница Threads под ником sergeevna.natasha рассказала от своих впечатлениях от возвращения в Беларусь из Испании.

«Приехала из Испании в Беларусь на месяц-два и уже в первые дни ловлю себя на том, как мне здесь непросто, — пишет она. — Кажется, я сильно отвыкла. Или просто стала по-другому воспринимать.

Очень ощущается контраст — в людях, в атмосфере, в настроении. В Испании привыкаешь к простым вещам: улыбкам, вежливости, лёгкости в общении, каким—то спонтанным комплиментам.

Даже в формальных местах — вроде госорганов — с тобой разговаривают спокойно и по-человечески.

Я знаю, что у нас много прекрасных и отзывчивых людей, но иногда создаётся ощущение, что у многих накопилось столько раздражения к своей жизни и работе, что это невольно выливается на окружающих.

Я тут по привычке улыбаюсь, здороваюсь, желаю хорошего дня — а в ответ часто либо тишина, либо очень холодная реакция.

И от этого правда становится грустно.

Наверное, дело не только в месте, а в том, как сильно меняется восприятие, когда поживёшь в другой среде».

Многие комментаторы согласились с автором поста:

— Да, я тоже, когда прилетаю из Испании в Беларусь, это тяготит. Я не говорю, что все люди в Испании такие хорошие и добрые, но есть атмосфера легкости, улыбчивости , в Беларуси этого не хватает.

— Согласна с вами полностью. За свою жизнь я посетила более 30 стран, в Испании была 5 раз, в разных ее частях. По возвращении домой я сразу чувствую в воздухе витающее раздражение. Начиная с границы.

— Находясь за границей, Беларусь вспоминается в основном только хорошим. Но по приезде, через пару дней пелена спадает, тоска не кажется такой сильной и приходит понимание что я оказывается скучаю не по месту, а по временам которые прошли.

