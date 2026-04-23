Зеленский: Украина в самой стабильной форме за 10 месяцев 23.04.2026, 17:15

Владимир Зеленский

Президент Украины поделился последними новостями с фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация России о захвате значительных территорий не соответствует действительности и объяснил реальную ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленский, в ответ на вопросы журналистoв.

По словам украинского президента, утверждения России о контроле над более чем 700 квадратными километрами украинской земли, в том числе полностью над всей Луганской областью, не имеют под собой оснований.

Этот нарратив, как он отметил, активно распространяется, однако даже международные партнеры уже не поддерживают подобные оценки и не считают, что РФ выигрывает войну.

Зеленский подчеркнул, что линия соприкосновения остается сложной и динамичной. Украинские военные ежедневно отражают сотни атак и удерживают позиции под постоянным давлением.

Несмотря на тяжелые условия, баланс территориальных изменений с начала года складывается в пользу Украины: освобожденных территорий больше, чем утраченных.

- За последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме, но все равно понимаем, что ребятам очень сложно, расслабиться невозможно. Мы будем поддерживать нашу армию, как только можем. Надо больше денег, чтобы все восстанавливалось, разблокировалось, давать больше денег на дроны, чтобы FPV, и другого было у ребят на фронте больше, - заявил президент Украины.

Также украинский президент прокомментировал заявления о возможных наступлениях с территории России, отметив, что таких действий сейчас не происходит из-за нехватки сил у противника.

По его данным, ежемесячные потери РФ составляют десятки тысяч человек, что уже стало устойчивой тенденцией.

- У них нет сил достаточно. Они теряют сегодня – это уже статистика, это уже константа – каждый месяц с начала этого года 30-35 тысяч в месяц, - подчеркнул Зеленский.

