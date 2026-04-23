Новая крылатая ракета США летит дальше и стоит дешевле Tomahawk 23.04.2026, 17:20

В США представили новую крылатую ракету RAACM-ER, способную поражать цели на расстоянии более 1000 морских миль при значительно меньшей стоимости по сравнению с существующими аналогами, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета стала развитием проекта RAACM — модульного и относительно дешевого вооружения, созданного с использованием 3D-печати. Новая версия получила увеличенный запас топлива и переработанную конструкцию, что позволило существенно нарастить дальность.

По своим характеристикам RAACM-ER приближается к американской ракете Tomahawk, однако стоит значительно дешевле. В Пентагоне делают ставку не на единичные высокотехнологичные образцы, а на массовое производство доступного оружия, способного перегружать системы ПВО противника.

Ракета может запускаться с воздуха, земли и морских платформ. Для наземного пуска предусмотрен дополнительный ускоритель. В оснащение входят GPS-навигация и инфракрасные сенсоры, позволяющие поражать как стационарные, так и движущиеся цели.

Разработка совпала с новой программой ВВС США FAMM-BAR, которая предполагает закупку до 2000 недорогих ракет ежегодно. Основная задача — борьба с морскими целями на больших дистанциях, прежде всего в потенциальном конфликте в Тихоокеанском регионе.

Эксперты отмечают, что акцент на дешевые вооружения отражает опыт современных войн, где важна не только точность, но и количество вооружений. На фоне роста военной конкуренции, в том числе с Китаем, США стремятся быстро нарастить запасы дальнобойных средств поражения.

