Ядовитое облако от горящего нефтяного терминала в Туапсе добралось до Анапы 17 23.04.2026, 17:28

Смог охватил все черноморское побережье РФ.

Смог от полыхающего после ударов дронов ВСУ нефтяного терминала в Туапсе на четвертые сутки после начала пожара достиг Анапы, охватив практически все черноморское побережье России. Накануне дым уже добрался до Сочи, а за день до этого проник и вглубь материка, долетев до Ставрополя и Армавира, пишет The Moscow Times.

Фотографии жителей Анапы, на которых видна темная дымка в небе над городом, утром в четверг опубликовал эколог Георгий Каваносян. Ранее экологи предупреждали, что такой смог несет опасность кислотных дождей в тех регионах, над которыми проходит.

Из-за «нефтяного дождя» на улицах Туапсе образовалась маслянистая пленка и выбросы в виде черных шариков. «Это катастрофа», — пишут жители города в одном из пабликов. По их словам, на улицах множество бесхозяйных животных и все они покрыты мазутом. К побережью Туапсе, по данным мониторинговых каналов, приблизилось гигантское нефтяное пятно.

Накануне Роспотребнадзор отчитывался о «превышении в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе» в ряде районов Туапсе по состоянию на вечер 21 апреля. Ведомство советовало жителям не выходить на улицу без необходимости, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло. Власти Туапсе также отменили занятия в школах и детсадах. Несмотря на это, местные жалуются, что дети пачкаются мазутом, просто выходя поиграть на улице. А автовладельцы сообщают о с трудом смываемом черном налете на машинах.

Черный дождь, на который жалуются жители Туапсе, содержит сажу и пары нефтяных фракций, которые попадают в воздух из-за пожаров, рассказал «Новой газете» специалист в области химбезопасности (его имя не называется): «Бензол, толуол, этилбензол — все это сначала выпадает на городские улицы, а затем начинает испаряться, наполняя воздух отравляющими веществами». По словам эксперта, такие осадки могут приводить к химическим ожогам, обострению болезней легких и повышать риски развития рака.

Случившееся в Туапсе — это «крупнейшая экологическая катастрофа», последствия которой «куда печальнее разлива мазута в районе Анапы», отмечает эколог Евгений Витишко: «Сейчас мы фиксируем серьезное загрязнение береговой территории. По одним данным, площадь загрязнения 7,5 км, по другим — около гектара. Мертвые рыбы, погибшие личинки мальков — все это мы фиксируем».

«Загрязнены и все реки, впадающие в Черное море, в них мы видим сажу и нефтепродукты», — продолжает Витишко, добавляя, что «пострадают не только курорты, но и охраняемые природные территории».

