Италия заменит Иран на чемпионате мира по футболу? 8 23.04.2026, 17:37

2,794

Спецпредставитель США убежден, что Италия заслуживает участия.

Вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу разгорается политический скандал. По данным СМИ, спецпредставитель США Паоло Замполли предложил заменить сборную Ирана на Италию, которая не прошла квалификацию, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива была озвучена президенту ФИФА Джанни Инфантино и президенту США Дональду Трампу. По словам Замполли, Италия с четырьмя чемпионскими титулами «заслуживает участия», а ее включение могло бы помочь улучшить отношения между Вашингтоном и Римом.

Идея появилась на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Несмотря на войну и вопросы безопасности, ФИФА пока не рассматривает замену. Инфантино подчеркнул, что Иран уже квалифицировался и «обязан участвовать», представляя свой народ.

При этом сами иранские власти ранее выражали сомнения в возможности поездки команды на турнир из-за рисков безопасности. Федерация футбола Ирана даже просила перенести матчи, но получила отказ.

Ситуацию осложняют и визовые ограничения США. Формально спортсмены освобождены от запрета на въезд, однако ранее часть иранской делегации уже столкнулась с отказами в визах.

Регламент ФИФА допускает замену команды в случае форс-мажора или исключения, но окончательное решение остается за организацией. Пока признаков такого шага нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com