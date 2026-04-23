Зеленский о нападении из Беларуси: У россиян очень много нездоровых идей 23.04.2026, 17:45

3,954

Не очень не хотелось бы, чтобы эти идеи стали страшной реальностью.

У россиян «очень много разных нездоровых идей», поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

«Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, и чтобы они превратились в страшную реальность», – подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко отметил, часть белорусской армии обучали российские «вагнеровцы», а часть командного состава, офицеров в Беларуси – россияне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com