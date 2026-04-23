Зеленский о нападении из Беларуси: У россиян очень много нездоровых идей
- 23.04.2026, 17:45
Не очень не хотелось бы, чтобы эти идеи стали страшной реальностью.
У россиян «очень много разных нездоровых идей», поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.
«Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, и чтобы они превратились в страшную реальность», – подчеркнул он.
Ранее военный эксперт Иван Тимочко отметил, часть белорусской армии обучали российские «вагнеровцы», а часть командного состава, офицеров в Беларуси – россияне.