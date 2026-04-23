Большинство американцев желают импичмента Трампа

Большинство американцев желают импичмента Трампа11
- 23.04.2026, 17:55
Это максимум со времен Уотергейта.
От президента США отворачиваются те, кто голосовал за него на выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса SIN/Verasight, которые демонстрирует следующую статистику: 55% за импичмент, 37% против, 8% не определились.
Это максимум со времен Уотергейта.
Поддержку выражают даже 21% электората Трампа 2024 года. Среди независимых и не голосующих поддержка выше. Решительно за: 45%, решительно против: 30%.
В текущем Конгрессе импичмент маловероятен из-за контроля республиканцев. Возможен только при демократическом большинстве в Палате с 2027 года. Отстранение Сенатом также маловероятно.