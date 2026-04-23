Под Бобруйском из-за пылевого облака столкнулись пять автомобилей

Под Бобруйском из-за пылевого облака столкнулись пять автомобилей4
- 23.04.2026, 18:09
Фотофакт.
На трассе Могилев — Бобруйск из-за сильного ветра образовалось пылевое облако, что существенно ухудшило видимость. В результате этого произошло столкновение пяти автомобилей, сообщает БелТА.
Авария произошла на участке дороги Р93 между Бобруйском и деревней Ясный Лес. Сообщается, что одного человека осматривали медики.
В связи с неблагоприятными условиями Государственная автоинспекция предупреждает, что на дорогах возможно образование пыльной поземки, которая значительно ухудшает видимость и увеличивает риск ДТП. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок, а если движение уже происходит — снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.
Особенно осторожными нужно быть на открытых участках дорог, мостах и эстакадах, где ветер сильнее. Также рекомендуется включать ближний свет фар при ухудшении видимости. Пешеходам советуют переходить дорогу, только убедившись, что транспорт действительно остановился.