Под Бобруйском из-за пылевого облака столкнулись пять автомобилей 4 23.04.2026, 18:09

Фотофакт.

На трассе Могилев — Бобруйск из-за сильного ветра образовалось пылевое облако, что существенно ухудшило видимость. В результате этого произошло столкновение пяти автомобилей, сообщает БелТА.

Авария произошла на участке дороги Р93 между Бобруйском и деревней Ясный Лес. Сообщается, что одного человека осматривали медики.

В связи с неблагоприятными условиями Государственная автоинспекция предупреждает, что на дорогах возможно образование пыльной поземки, которая значительно ухудшает видимость и увеличивает риск ДТП. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок, а если движение уже происходит — снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

Особенно осторожными нужно быть на открытых участках дорог, мостах и эстакадах, где ветер сильнее. Также рекомендуется включать ближний свет фар при ухудшении видимости. Пешеходам советуют переходить дорогу, только убедившись, что транспорт действительно остановился.

