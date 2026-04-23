закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США перехватили судно с иранской нефтью в Индийском океане

  • 23.04.2026, 18:17
США заявили о проведении ночной морской операции, в ходе которой американские силы поднялись на борт судна без гражданства, подпадающего под санкции.

Об этом сообщает Министерство обороны США в сети X.

В ведомстве уточнили, что действия проходили в акватории Индийского океана в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Военные провели досмотр и взяли под контроль судно, на которое распространяются санкционные ограничения.

Речь идет о судне M/T Majestic X, которое, по данным американской стороны, транспортировало нефть из Ирана.

В США подчеркнули, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Американская сторона намерена усиливать контроль в международных водах, чтобы препятствовать деятельности незаконных сетей и пресекать перевозки, которые могут поддерживать Иран.

Также отмечается, что международные воды не должны использоваться как укрытие для обхода санкций.

В Пентагоне заявили о намерении и дальше ограничивать возможности судов, причастных к подобным схемам, и не допускать их свободного перемещения в морском пространстве.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

