23 апреля 2026, четверг, 23:08
В Колумбии новый пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия

  • 23.04.2026, 18:25
Видеофакт.

На западе Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку во время открытия. В тот момент на мосту находился мэр города Багадо Маринела Паломеке Серна, сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошел 19 апреля в городе Багадо на западе Колумбии. Мост построили, для того чтобы соединить центр города с районом Сан-Марино. Его длина составила почти 86 м.

После церемонии открытия мэр города Маринела Паломеке Серна вместе с жителями пошел по мосту. В этот момент конструкция начала раскачиваться, а затем оборвались тросы. В результате люди, находившиеся на мосту, упали в реку.

По данным портала, ранения получили восемь человек. Троих пострадавших отвезли в ближайшую больницу, а остальным оказали помощь на месте.

В настоящее время специалисты устанавливают причину обрушения моста. Территорию огородили, следователи изучают обломки конструкции.

