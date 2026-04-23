В Колумбии новый пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия 9 23.04.2026, 18:25

7,564

Видеофакт.

На западе Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку во время открытия. В тот момент на мосту находился мэр города Багадо Маринела Паломеке Серна, сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошел 19 апреля в городе Багадо на западе Колумбии. Мост построили, для того чтобы соединить центр города с районом Сан-Марино. Его длина составила почти 86 м.

После церемонии открытия мэр города Маринела Паломеке Серна вместе с жителями пошел по мосту. В этот момент конструкция начала раскачиваться, а затем оборвались тросы. В результате люди, находившиеся на мосту, упали в реку.

По данным портала, ранения получили восемь человек. Троих пострадавших отвезли в ближайшую больницу, а остальным оказали помощь на месте.

В настоящее время специалисты устанавливают причину обрушения моста. Территорию огородили, следователи изучают обломки конструкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com