Трамп приказал уничтожать суда, которые минируют Ормузский пролив 2 23.04.2026, 18:26

Президент США также сообщил, что американские минные тральщики прямо сейчас проводят расчистку пролива.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social 23 апреля, что американские минные тральщики прямо сейчас проводят расчистку пролива.

«Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но в тройном объеме!» – заключил он.

Также Трамп сообщил, что отдал приказ военно-морским силам США расстреливать и уничтожать любые лодки, какими бы малыми они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива.

«Никаких колебаний быть не должно», – написал президент США. Он также повторил, что США утопили все 159 иранских военных кораблей.

