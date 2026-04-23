Трамп приказал уничтожать суда, которые минируют Ормузский пролив

Трамп приказал уничтожать суда, которые минируют Ормузский пролив2
- 23.04.2026, 18:26
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social 23 апреля, что американские минные тральщики прямо сейчас проводят расчистку пролива.
«Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но в тройном объеме!» – заключил он.
Также Трамп сообщил, что отдал приказ военно-морским силам США расстреливать и уничтожать любые лодки, какими бы малыми они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива.
«Никаких колебаний быть не должно», – написал президент США. Он также повторил, что США утопили все 159 иранских военных кораблей.