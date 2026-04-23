Что происходит на рынке вторичного жилья в Минске

Что происходит на рынке вторичного жилья в Минске2
- 23.04.2026, 18:40
Нашлись противоречия.
Рынок жилья Минска демонстрирует противоречивую динамику: предложение сокращается, а сделки не растут. Об этом пишет телеграм-канал banki24.by со ссылкой на экспертов по недвижимости.
Количество квартир в продаже с 13 по 19 апреля снизилось на 2,4% — до 4,07 тыс. При этом новых объектов выходит более чем на 20% меньше, чем месяц назад.
Как отмечают аналитики, спрос остается слабым: ожидаемого роста сделок на фоне снижения ставок и курса доллара пока нет.
Тем временем цены продолжают расти: в среднем по городу они прибавили на 0,4% — до 2330 долларов за кв. м, а в «Минск-Мире» — на 0,9% (до 2516 долларов за «квадрат»).
Эксперты отмечают, что рост цен при слабых продажах усиливает конкуренцию и может дополнительно сдерживать спрос.