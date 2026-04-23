23 апреля 2026, четверг, 23:09
ЕС продлил санкции против режима Лукашенко

  23.04.2026, 18:54
До 2027 года.

Евросоюз продлил санкции в отношении режима Лукашенко до 28 февраля 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.

«Сегодняшний пакет мер продолжает рассматривать роль Беларуси в содействии России. <...> Совет продлил режим санкций в отношении Беларуси до 28 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что под европейские санкции впервые попала китайская государственная компания, поскольку предприятие принимает участие в производстве военной продукции для Беларуси. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг.

