ЕС продлил санкции против режима Лукашенко

ЕС продлил санкции против режима Лукашенко8
- 23.04.2026, 18:54
До 2027 года.
Евросоюз продлил санкции в отношении режима Лукашенко до 28 февраля 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.
«Сегодняшний пакет мер продолжает рассматривать роль Беларуси в содействии России. <...> Совет продлил режим санкций в отношении Беларуси до 28 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что под европейские санкции впервые попала китайская государственная компания, поскольку предприятие принимает участие в производстве военной продукции для Беларуси. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг.