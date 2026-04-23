Путин проигнорировал «крупнейшую экологическую катастрофу» в Туапсе 10 23.04.2026, 19:05

Диктатор РФ продолжает проводить совещания и участвовать в мероприятиях, но эту тему публично не затрагивает.

Диктатор РФ Владимир Путин уже неделю никак не комментирует масштабный пожар на нефтяном терминале в Туапсе, вспыхнувший после ударов ВСУ, и распространившийся на сотни километров «кислотный» смог. Несмотря на масштабы охватившего практически все черноморское побережье России бедствия, которое экологи охарактеризовали как «крупнейшую экологическую катастрофу», глава государства продолжает проводить совещания и участвовать в торжественных мероприятиях, но эту тему публично не затрагивает, передает The Moscow Times.

Первый удар по Туапсе украинские дроны нанесли еще неделю назад, в ночь на 16 апреля. После того налета на территории НПЗ вспыхнул пожар, погибли двое местных жителей и еще семеро пострадали, а в городе ввели режим ЧС. В тот же день президент, как следует из отчета его пресс-службы, обсуждал с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым меры поддержки участников «СВО».

На следующий день, пока пожарные продолжали бороться с огнем в туапсинском морском терминале, а спасателя разбирали завалы поврежденных в результате атаки ВСУ домов, Путин говорил с членами Совбеза РФ о смешанных браках россиян и культурном сотрудничестве со странами СНГ.

Власти Кубани отчитались о ликвидации возгорания в порту Туапсе днем 19 апреля, однако уже утром 20-го дроны ВСУ вновь атаковали туапсинский НПЗ и поразили резервуары с нефтью, в результате чего повторно вспыхнул крупный пожар. Одновременно с этим оперштаб доложил о большом нефтяном пятне в море рядом с Туапсе, которое возникло еще после удара 16 апреля. Нефть также попала в одноименную реку.

Путин 20 апреля обсудил с пензенским губернатором Олегом Мельниченко наращивание производства сахарной свеклы и мяса индейки, а также проект реконструкции пензенского аэропорта.

В это время масштаб ЧП разрастался: в Туапсе прошли «нефтяные дожди», покрывшие улицы города маслянистой пленкой и нефтяными сгустками, а смог от пожара растянулся на 300 км и достиг Ставрополя, Сочи и Анапы. Роспотребнадзор призвал туапсинцев сидеть дома, закрыть окна и носить маски. В городе отменяли занятия в школах и детсадах. Экологи предупредили, что распространяющийся смог несет опасность кислотных дождей в тех регионах, над которыми проходит.

Однако 21 апреля Путин выступил с речью на встрече с муниципальными чиновниками и принял участие в форуме «Малая родина — сила России», где наградил «героя СВО», ставшего депутатом в Калужской области, а также призвал россиян работать «ради фронта». Вчера он принял в Кремле главу Сейшельских Островов Патрика Эрмини и встретился со спортсменами, выпив с ними шампанского.

Тем временем входящий в рабочую группу Совета при губернаторе Кубани эколог Евгений Витишко заявил, что происходящее в регионе является «крупнейшей экологической катастрофой». «На мой взгляд, ее последствия куда печальнее разлива мазута в районе Анапы [в декабре-2024]», — сказал он местному изданию. А жители Туапсе рассказали о покрытых мазутом бездомных животных, также назвав ситуацию «катастрофой».

