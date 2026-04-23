23 апреля 2026, четверг, 23:09
Соболенко с победы стартовала в Мадриде на глазах у звезды футбола

  23.04.2026, 19:13
Соболенко с победы стартовала в Мадриде на глазах у звезды футбола

За белоруску болел голкипер мадридского «Реала».

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно начала защиту титула на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде.

Белоруска обыграла американку Пейтон Стирнс (43-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Представительница США оказала фаворитке достойное сопротивление. В первой партии Стирнс была близка к тай-брейку, однако при счете 5:6 не удержала свою подачу, позволив белоруске забрать сет.

Во втором сете при равных 3:3 Соболенко взяла чужую подачу под ноль – этот момент надломил американку. После этого лидер мирового рейтинга уверенно выиграла еще два гейма и поставила точку в матче.

Следующей соперницей Соболенко в 1/16 финала станет румынка Жаклин Кристиан (33-я ракетка мира). Ранее Кристиан в трех сетах сломила сопротивление украинки Юлии Стародубцевой (53-е место WTA) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

На трибунах за игрой следил голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Бельгиец расположился не на обычных зрительских местах, а непосредственно в боксе первой ракетки мира.

Вратарь продолжает восстановление после повреждения, но это не помешало ему поддержать Соболенко в стартовом матче.

Бельгийский голкипер находится вне игры с 17 марта, когда получил травму бедра.

