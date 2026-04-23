В России загорелось еще одно крупное нефтехранилище 7 23.04.2026, 19:20

Из-за атаки БПЛА.

Вслед за нефтяным терминалом в Туапсе, который полыхает четвертые сутки, затягивая небо ядовитым смогом и провоцируя «нефтяные дожди», пожар возник на еще одном российском нефтехранилище.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника, из-за атаки БПЛА 23 апреля загорелась нефтеперекачивающая станция (НПС) «Горкий» в Нижегородской области. На станции, входящей в систему «Транснефти», горят по меньшей мере два из четырех резервуаров с нефтью объемом ‌по 50 тысяч кубометров каждый, уточнили собеседники Reuters.

НПС «Горький», расположенная в 50 км от Нижнего Новгорода, участвует в прокачке нефти на экспорт в направлении порта Приморск на Балтийском море. Через эту станцию сырье также поступает на ключевые НПЗ — Московский, НПЗ Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) и НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (Кинеф). Все они входят в топ-10 крупнейших в России.

Об атаке БПЛА на промышленное предприятие Нижегородской области сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин. По его словам, в налете участвовали 11 дронов. «В результате падения обломков повреждения с ‌последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», — писал губернатор в Telegram-канале.

Ранее на этой неделе из-за атаки БПЛА загорелись резервуары в порту Туапсе. Дым от пожара, который экологи назвали «крупнейшей» для региона «экологической катастрофы», растянулся на сотни километров и достиг Ставрополя, Сочи и Анапы. В море образовалось нефтяное пятно протяженностью около 7,5 км, которое в четверг достигло побережья Туапсе.

