«Первый автобус за 80 рублей» 4.04.2026, 9:46

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Как белорусы возвращаются домой из Польши перед первой Пасхой.

На границе Польши с Беларусью перед пунктом пропуска «Тересполь» растут автомобильные и автобусные очереди. Некоторые связывают это не с выходными, а с католической и протестантской Пасхой, которую будут отмечать завтра, 5 апреля.

Журналисты BGmedia посмотрели в приграничных чатах, как белорусы возвращаются домой на выходные и сколько платят, чтобы долго не стоять в очереди.

Белорусы, которые возвращаются домой перед католической Пасхой на рейсовых автобусах, делятся отчетами в приграничных чатах. Судя по ним, перед пунктом пропуска «Тересполь» есть небольшая очередь. Стоят в ней в среднем несколько часов:

«РП — РБ, время польское. 22.00 [2 апреля] — подъехали к границе, стали третьими. 01.08 — прошли паспортный контроль у поляков. Мост пустой, у белорусов двор забит. 05.14 — прошли паспортный контроль у белорусов, ждем украинцев. Выезд — 06.08. Итого 8 часов».

«Вроцлав — Гомель. В 00.03 подъехали, четвертые перед шлагбаумом. Около 02.00 — ПП РП. В 02.40 заехали к РБ. В 07.20 — ПП РБ. В 10.26 выехали с границы. Время польское».

«РП — РБ. В 05.00 были в очереди шестым по счету автобусом. В 11.30 только стали на мост в сторону РБ. Очень медленно сегодня».

«Автобус с Модлина на 07.25, сейчас подъехали к границе РП, стали восьмыми».

«Выезд из Варшавы в 08.00 (перенесен на 08.30) в Минск. Подъехал к границе около 11.00 (время польское), сейчас шестые, но один автобус все объезжают, так что фактически пятые».

Некоторые не готовы ждать в очереди перед пунктом пропуска «Тересполь», поэтому подсаживаются в первый автобус перед шлагбаумом:

«Есть предположения, сколько по времени примерно будет прохождение границы, если не пересаживаться в ближайший к шлагбауму автобус? Час примерно на один автобус закладывать?».

«В 13.00 подъехали в очередь двенадцатыми. Пересели в первый автобус сразу. В 14.30 заехали за шлагбаум. На подсадку берут всех спокойно. 50 злотых. Спрашивала еще второй автобус — было 50 рублей».

«РП — РБ, 03.04. В 07.17 поезд до Тересполя, в 09.30 — первый автобус за 80 рублей. В 16.00 прошли белорусский контроль. Ждем всех. На выезде с таможни скопилось восемь автобусов».

Архивное фото

В начале недели автомобильная очередь перед пунктом пропуска «Тересполь» появлялась после обеда и исчезала вечером или ночью.

В ночь со 2 на 3 апреля этого не произошло. Вырос поток авто, которые едут в Беларусь. Отчеты людей:

«Стали в очередь немного за Окшыном в 13.00 [2 апреля]. Заехали к полякам в 18.00. Через 2 часа, в 20/00, выехали в Брест. Вещи на стол у белорусов, но осмотр поверхностный и быстрый. Без рентгена».

«РП — РБ. В 15.00 [2 апреля] приехал на границу. Было примерно 170 машин. В 22.45 заехал к полякам».

«РП — РБ. В 17.32 стал в очередь. В 01.00 заехал на границу. В 03.34 выехал от поляков. В 05.00 выезд с границы (плюс мойка)».

«С 20.00 приехали и стали в очередь, в 05.20 заехали к полякам».

«Такая же ситуация, последний раз были 1,5 месяца назад. Тоже приехали ночью в среду, простояли в «елке» на мост до утра, а потом еще и наши послали по всем кругам ада: тщательный ручной досмотр, маленький рентген и большой. Встречают белорусы очень «гостеприимно», однако».

«Очередь не меняется, как была большая, так и осталась».

«Ожидание с 5 утра, был километр очереди, в 08.15 заезд за польский шлагбаум. Но сейчас очередь сократилась, время ожидания заезда, видимо, будет до 2 часов».

«Приехали на границу около 08.50, очередь машин — около 20 до поворота на Центрум, сейчас стою под шлагбаумом».

«Вопрос в том, как будут работать поляки. Могут вечером уменьшить количество каналов и эта очередь от сейчас и до утра минимум. А если хорошо будут работать, в том числе и в РБ, то к середине ночи можно пройти. Хотя, учитывая последние новости, как проверяют в РБ (рентген и т.д.), то думаю, утро — это лучший вариант».

Архивное фото

Ночью 3 апреля в одном из приграничных чатов опубликовали видео, как автомобиль влез в начало очереди перед пунктом пропуска «Тересполь». Женщина, которая впустила его в колейку, на видео заявила, что «предупреждала, что [внутри авто] ребенок-инвалид».

Пользователей приграничного чата эта ситуация возмутила. Приоритетный въезд в пункт пропуска для людей с инвалидностью есть на белорусской стороне, но не на польской.

В таких случаях нужно обращаться к коменданту Пограничной службы Польши, чтобы он разрешил въезд в пункт пропуска «Тересполь» без очереди. Пользователи чата призывали разобраться с теми, кто влез в очередь:

«Нам всем плевать, что у тебя ребенок-инвалид. Возьмешь сейчас на посадку инвалида и начинаешь качать права перед активистами. Полный хаос».

«Если кто-то рядом с погранцами, покажите, пожалуйста, видео, пусть проверяют».

«Если критическая ситуация — можно обратиться к комиссару».

«Что там, только эти влезают? Если что, если они будут влезать — знак 50, и ближе к шлагбауму это штраф, сплошная».

«Выгоняйте! Ну что там? Выгнали?».

Выгнали ли из очереди автомобиль, который влез, неизвестно.

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